Названы причины рекордного всплеска коронавируса в России

Причинами всплеска заболеваемости COVID-19 в России стали те, кто пренебрегает мерами социального дистанцирования и индивидуальной защиты, заявил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), доктор биологических наук, Сергей Нетесов.

Также он отметил, что к росту заболеваемости привел низкий уровень вакцинации и появление в стране индийского штамма коронавирусной инфекции.

Далее вирусолог указал на то, что москвичи "расслабились из-за ослабления ограничений" и добавил, что вакцинация на уровне 12-13% от общего числа россиян является недостаточной для появления коллективного иммунитета, пишет "Лента.ру".