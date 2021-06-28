Москвичам пообещали жаркий и грозовой понедельник

Согласно прогнозам Гидрометцентра России сегодня в Москве жарко – от 30 до 32 градусов – облачно, с прояснениями, местами сильные кратковременные дожди и грозы. Вечером будет прохладнее – температура опустится до плюс 19 градусов.

В Московской области днем будет до 33 градусов, а в ночные часы похолодает до 16-21 градусов.

Также в погодном ведомстве предупредили, что до 12.00 вторника сохраняется оранжевый уровень опасности.