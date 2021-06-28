Евро-2020: анонс шестнадцатого игрового дня

В понедельник, 28 июня, на чемпионате Европы по футболу будут сыграны два матча 1/8 финала.

Откроет программу шестнадцатого игрового дня встреча сборных Хорватии и Испании. Матч пройдет на стадионе "Паркен" в Копенгагене. Начало – в 19:00 (мск).

Хорватия вышла в плей-офф со второго места в группе D, где ее соперниками были Англия, Чехия, Шотландия. Уступив в первом туре Англии (0:1), подопечные Златко Далича затем сыграли вничью с Чехией (1:1), а в заключительном туре одержали уверенную победу над Шотландией (3:1). Игру с Испанией пропустит один из лидеров хорватской сборной – полузащитник Иван Перишич. У 32-летнего хавбека миланского "Интера", который отметился на групповом этапе двумя голами, обнаружили коронавирус COVID-19.

Как и хорваты, испанцы пробились в плей-офф со второго места. Команда Луиса Энрике очень невзрачно начала групповой этап, забив всего один гол в матчах со Швецией (0:0) и Польшей (1:1), однако затем была одержана убедительная победа над Словакией (5:0). Примечательно, что в составе испанцев на данный момент нет ярко выраженного бомбардира. Все голы, которые испанцы забили в группе, записали на свой счет разные игроки.

Закроет программу шестнадцатого игрового дня матч Франция – Швейцария. Встреча пройдет на стадионе "Арена Националэ" в Бухаресте. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск).

Сборная Франции вышла в плей-офф с первого места в группе F, где также выступали Германия, Португалия и Венгрия. Несмотря на то, что подопечные Дидье Дешама финишировали первыми в "группе смерти", они пока не оправдывают статус одного из главных фаворитов турнира. Действующие чемпионы мира набрали наименьшее количество очков среди команд, вышедших в плей-офф с первого места. В трех турах команда одержала всего одну победу. После успеха в матче с Германией (1:0) далее последовали две результативные ничьи – 1:1 с венграми и 2:2 с португальцами.

Швейцарская команда пробилась в плей-офф в самый последний момент – обыграв в заключительном туре команду Турции (3:1). Стартовали же швейцарцы не очень удачно. В первом туре с Уэльсом была зафиксирована ничья (1:1), а затем последовало разгромное поражение от итальянцев (0:3). Главным бомбардиром команды на данный момент с двумя мячами является полузащитник Джердан Шакири.

Отметим, что победитель матча Хорватия - Испания в четвертьфинале сыграет с победителем противостояния Франция - Швейцария. Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.