Евро-2020: итоги пятнадцатого игрового дня

В воскресенье, 27 июня, на чемпионате Европы по футболу состоялись два матча 1/8 финала.

Открывала программу пятнадцатого игрового дня встреча сборных Нидерландов и Чехии. Победу в матче, проходившем на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште, одержали чехи (2:0).

Счет в матче на 68-й минуте открыл полузащитник Томаш Голеш, а через 12 минут нападающий Патрик Шик отправил еще один мяч в сетку ворот нидерландской команды, установив тем самым окончательный результат.

Отметим, что оба гола подопечные Ярослава Шилгавы забили после того, как сборная Нидерландов осталась в меньшинстве. На 55-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев показал нидерландскому защитнику Маттейсу Де Лиггту красную карточку за умышленную игру рукой.

Примечательно, что за игру подопечные Франка де Бура нанесли семь ударов и ни разу не попали в створ ворот. До сегодняшнего дня сборная Нидерландов провели на чемпионатах мира и Европы 88 матчей, но еще никогда еще не уходила с поля без ударов в створ.

Закрывал программу пятнадцатого игрового дня матч сборных Бельгии и Португалии. Встреча на стадионе "Ла-Картуха" завершилась минимальной победой бельгийцев (1:0). Единственный мяч на 42-й минуте забил полузащитник Торган Азар.

Таким образом, в 1/4 финала Чехия сыграет с Данией, а Бельгия – с Италией. Матч Чехия - Дания пройдет в Баку 2 июля, сборные Бельгии и Италии встретятся в Мюнхене 3 июля.