В столице Кубани обсудят современную городскую скульптуру

Во вторник, 29 июня, в Краснодаре пройдут общественные обсуждения с художниками, городскими властями, застройщиками и меценатами, посвященные современной скульптуре в городских пространствах, на которых выступят Наталья Машталир, Евгений Руденко, Владимир Вербицкий, Олег Сафронов, Ольга Городжанова и арт-группа Recycle.

Темой дискуссий станут взгляд городских управленцев на формирование эстетической составляющей новых районов, проблемы, связанные с развитием современной городской скульптуры и привлечение общественного внимания к теме обустройства общественных пространств, - передает портал Юга.ру

Трансляция дискуссии, которая будет проходить в краснодарском отеле MARRIOT и на котором шесть спикеров выступят очно, а трое - в онлайн-формате, будет проходить в Instagram и YouTube проекта "Паблик Ток".