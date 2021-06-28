Дончанин замахнулся на первый в мире 4D-спейсворд (ВИДЕО)

Житель Ростова-на-Дону Владимир Марциновский, создатель первого в мире 3D-спейсворда предложил объединиться1000 ростовчанам, чтобы вместе сделать первый в мире четырехмерный кроссворд.

Мужчина назвал акцию "1001 ростовчанин" – тысяча ростовчан инвестируют небольшие суммы, а 1001-й воплощает их в первую в мире модель четырехмерного пространства – 4D-спейсворд.

"Только представьте, вы сидите за столом с ручкой, перед вами автоматически пробегает цепочка из почти 700 тысяч пустых клеточек. В каждой из них за одну секунду вы просто ставите галочку", – рассказывает Владимир, передает "АиФ-Ростов".

Слова в таком кроссворде, в отличие от обычного, расположены в кубике, а при всяких его разрезаниях вдоль грани в сечениях получаются кроссворды. Всего в будущем 4D-спейсворде под названием "Водолей" будут содержаться 15 592 слов, 134 216 букв и 685 296 клеток.

Чтобы расставить все галочки, человеку потребуется восемь суток непрерывного труда.

Как пояснил Марциновский, по этому принципу можно создавать физические модели пространства любой мерности, что поможет изучить современные гипотезы о многомерности вселенной, о существовании других миров и о возможности переходов из одних миров в другие.