Власти Черкесска спасут аллергиков от амброзии

Амброзию уничтожат в Черкесске путем химобработки, такое сообщение распространила пресс-служба администрации столицы Карачаево-Черкесии.

Работы планируется завершить до 1 августа, в общей сложности будет обработано 150 га.

"Для сохранения здоровья населения сотрудники филиала Россельхозцентра по КЧР каждый год проводят мониторинг городской территории, выявляя очаги произрастания опасного сорняка", - цитирует сообщение мэрии "АиФ-Ставрополье".

В управлении Россельхозцентра по республике подчеркнули, что химобработка представляет собой наиболее эффективный метод борьбы с карантинной растительностью, приносящей немалые мучения аллергикам: препараты уничтожают корень растения, после чего оно уже не сможет восстановиться.