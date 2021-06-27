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"Магнит" откроет ярмарку вакансий в Махачкале

&quot;Магнит&quot; откроет ярмарку вакансий в Махачкале

Розничная сеть супермарктов "Магнит" 1 июля проведет ярмарку вакансий, - сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Дагестана.

Ярмарка состоится на площадке экономического факультета ДГУ.

"Все желающие, в том числе студенты и выпускники ВУЗов, смогут получить информацию о свободных рабочих местах и вакантных должностях, а также встретиться с представителями компании и получить ответы на все интересующие вопросы", - сказано в сообщении.

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