"Магнит" откроет ярмарку вакансий в Махачкале

Розничная сеть супермарктов "Магнит" 1 июля проведет ярмарку вакансий, - сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Дагестана.

Ярмарка состоится на площадке экономического факультета ДГУ.

"Все желающие, в том числе студенты и выпускники ВУЗов, смогут получить информацию о свободных рабочих местах и вакантных должностях, а также встретиться с представителями компании и получить ответы на все интересующие вопросы", - сказано в сообщении.