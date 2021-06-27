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Новый краснодарский квартал принял первых жильцов

Открытие ЖК "Абрикосово". Фото пресс-службы "ЮгСтройИмпериал"
Открытие ЖК "Абрикосово". Фото пресс-службы "ЮгСтройИмпериал"

Новый крупнейший краснодарский квартал "Абрикосово" празднует первые новоселья – праздник устроил его застройщик "ЮгСтройИмпериал".

Ключи от своих квартир получили почти 500 дольщиков 1 литера жилого квартала по улице им. героя Яцкова, и застройщик постарался сделать это событие еще более праздничным: во дворе дома установили большую сцену, на которой весь день выступали музыканты, а ведущий проводил викторины и розыгрыши. Призами за победу были ящики настоящих сочных абрикосов, - передает портал Юга.ру.

Новый "фруктовый" квартал уникален для Кубани - проект с обширными зелеными зонами и фруктовыми деревьями, а квартиры в нем продуманы до мелочей: семейные планировки, панорамное остекление, яркие фасады, современные детские и спортивные площадки, подземная и гостевая парковки, зоны для хранения колясок.

Все объекты социальной инфраструктуры в нем находятся в шаговой доступности: это школы, детские сады, клиники.

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