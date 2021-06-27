Книгу Ахмедхана Абу-Бакара напечатали шрифтом Брайля в Махачкале

Дагестанская Республиканская специальная библиотека для слепых выпустила очередную книгу, отпечатанную рельефно-точечным шрифтом. Такое сообщение опубликовано на ее сайте.

В нем говорится, что усилиями отдела медиа и тифлотехнологий была издана книга Ахмедхана Абу-Бакара "Медовые скалы".

Ахмедхан Абу-Бакар - народный писатель Дагестана, публицист, сценарист, драматург, автор первой дагестанской киноленты "Тучи покидают небо". Повесть "Медовые скалы" он посвятил молодым строителям крупнейшей гидроэлектростанции на Сулаке, совершившим трудовой подвиг в суровых горах Чика-Сизул-Меэр.