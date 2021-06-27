"Веселые горцы" Ислама Шовкринского открылись в Дербентском музее-заповеднике

Выставка народного художника Дагестана Ислама Шовкринского "Веселые горцы" открылась в Дербентском государственном музее-заповеднике, такое сообщение опубликовано на его сайте.

На церемонии открытия заместитель директора по культурно-образовательной, экспозиционно-выставочной и экскурсионной работе Зулейха Наметова пояснила, что посетители выставки смогут ознакомиться с произведениями, характеризующими быт и жизненный уклад горцев.

В экспозицию вошли скульптурные произведения и панно, которые "близки человеку своей повседневной тематикой, особой человечностью и лиричностью".

"Образы Шовкринского доносят до зрителя не просто экзотику Кавказа, но его ритмы, звуки и ароматы", - подчеркнули в музее.