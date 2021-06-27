Ростовчане жалуются на работу общественного транспорта

Жители столицы Дону за минувшую неделю оборвали телефоны "горячей линии" колл-центра ГЦУПП (городского центра управления пассажирскими перевозками) с жалобами на неработающие в общественном транспорте кондиционеры, - сообщают в пресс-службе ростовской администрации.

За минувшую неделю, с 19 по 26 июня, колл-центр принял 535 таких жалоб. Также жители Ростова-на-Дону реже, но жаловались по поводу уточнения маршрутов общественного транспорта (240 жалоб). Были, конечно, и обращения о неудовлетворительном обслуживании маршрута – сообщить об этом пожелали 211 горожан, передает "АиФ-Ростов".