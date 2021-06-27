Евро-2020: Чехия обыграла Нидерланды и вышла в 1/4 финала

Только что на "Пушкаш Арене" в Будапеште завершилась встреча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Нидерландов и Чехии. Победу со счетом 2:0 одержала чешская команда.

Голы в составе сборной Чехии забили Томаш Голеш (68-я минута) и Патрик Шик (80-я)

Отметим, что на 55-й минуте сборная Нидерландов осталась в меньшинстве - с поля за игру рукой был удален защитник Маттейс де Лигт.

Таким образом, в 1/4 вышла сборная Чехии. В четвертьфинале чехи встретятся с командой Дании. Матч пройдет 3 июля в Баку.