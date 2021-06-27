В Батуми празднуют Международный день моряка

В грузинском Батуми празднуют Международный день моряка: по традиции праздничные мероприятия в черноморском городе начались с шествия по Батумскому бульвару курсантов Морской академии и высшего инженерно-морского училища, а также моряков и сотрудников Агентства морского транспорта Грузии.

Там же состоялась торжественная церемония, в ходе которой с профессиональным праздником моряков поздравили глава Минэкономики Грузии Натия Турнава, а также советник президента Грузии по обороне и безопасности Гела Гиоргадзе.

"Многое делается для того, чтобы морское образование соответствовало международным стандартам, чтобы для грузинских моряков еще проще стало работать на как можно большем количестве судов по всему миру. Это служит представлению нашей страны как евразийских ворот, морского государства на международной арене", - поведала Турнава, цитирует ее "Новости-Грузия".

Грузинские моряки высокопрофессиональны и востребованы на различных судах. На сегодняшний день грузинские моряки могут работать на кораблях, плавающих под флагами 60 стран мира, в том числе 18 стран-членов ЕС, - добавила министр, отметив вклад грузинских моряков в экономику страны.

Глава Минэкономики Грузии также отметила быстрые темпы восстановления рыболовного флота Грузии, подчеркнув, что к этому процессу активно подключилось государство.