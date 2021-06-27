Синоптики Казгидромета рассказали о погоде в понедельник

Завтра, в понедельник, 28 июня, на большей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, - сообщили в госметеослужбе "Казгидромет".

На севере, западе и в центре страны усилится ветер, на севере ночью и утром ожидается туман, на юго-востоке и западе – град, пройдут кратковременные дожди с грозами, и лишь на востоке и юге будет без осадков, - говорится в прогнозе, передает Sputnik Казахстан.

В Жамбылской, Павлодарской и Актюбинской областях местами ожидаются гроза, град, усиление ветра до 15-20 м/с, в Акмолинской, Карагандинской, Атырауской областях местами ожидается гроза, а в Атырауской области возможен град.

Ночью и утром в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, а также на большей части Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской областей сохранится сильная, местами очень сильная жара.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областях сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.

В Нур-Султане в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков, а температура воздуха днем составит 28-30 градусов тепла. В Алматы малооблачно, без осадков, воздух прогреется до 32-34 градусов. В Шымкенте завтра ожидается переменная облачность, без осадков, а столбики термометров прогреются до 36-38 градусов тепла.