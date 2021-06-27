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ДТП на трассе Ростов-Волгодонск унесло две жизни

ДТП на трассе Ростов-Волгодонск унесло две жизни

Автоавария, произошедшая накануне в Волгодонском районе Ростовской области, унесла жизни двоих жителей региона, - сообщили сегодня в УГИБДД по Ростовской области.

Смертельное ДТП произошло в ста метрах от 205 км автодороги Ростов-Волгодонск: автомобиль Iveco въехал в стоящую "семерку".

"Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Iveco, по предварительным данным, допустил столкновение со стоявшим по ходу его движения спереди на левый поворот автомобилем "ВАЗ-2107". От удара "семерку" отбросило на встречную полосу, где с ней столкнулся встречный грузовик Volvo под управлением водителя 1992 года рождения", – рассказали в госавтоинспекции, передает "АиФ-Ростов".

В аварии погибли водитель и пассажир "ВАЗ-2107", - говорится в сообщении. 

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Вестник Кавказа

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