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На трассу в Восточном Казахстане рухнула часть скалы

Фото очевидцев
Фото очевидцев

На трассе Усть-Каменогорск - Алтай в Восточном Казахстане сегодня на проезжую часть рухнула скала.

Автомобилистам, проезжавшим по дороге, пришлось объезжать этот участок, а в комментариях в соцсетях жители Восточно-Казахстанской области отметили, что обрушенная часть скалы давно вызывала опасения у людей.

"Давно висела эта скала, как проезжала, смотрела на нее и боялась", - написала одна из комментаторов, - передает Sputnik Казахстан.

Автомобилисты также задаются вопросом, почему подобные скалы не фиксируют металлической сеткой для безопасности граждан.

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Вестник Кавказа

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