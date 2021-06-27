На трассу в Восточном Казахстане рухнула часть скалы
На трассе Усть-Каменогорск - Алтай в Восточном Казахстане сегодня на проезжую часть рухнула скала.
Автомобилистам, проезжавшим по дороге, пришлось объезжать этот участок, а в комментариях в соцсетях жители Восточно-Казахстанской области отметили, что обрушенная часть скалы давно вызывала опасения у людей.
"Давно висела эта скала, как проезжала, смотрела на нее и боялась", - написала одна из комментаторов, - передает Sputnik Казахстан.
Автомобилисты также задаются вопросом, почему подобные скалы не фиксируют металлической сеткой для безопасности граждан.
Вестник Кавказа
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