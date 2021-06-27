На трассу в Восточном Казахстане рухнула часть скалы

На трассе Усть-Каменогорск - Алтай в Восточном Казахстане сегодня на проезжую часть рухнула скала.

Автомобилистам, проезжавшим по дороге, пришлось объезжать этот участок, а в комментариях в соцсетях жители Восточно-Казахстанской области отметили, что обрушенная часть скалы давно вызывала опасения у людей.

"Давно висела эта скала, как проезжала, смотрела на нее и боялась", - написала одна из комментаторов, - передает Sputnik Казахстан.

Автомобилисты также задаются вопросом, почему подобные скалы не фиксируют металлической сеткой для безопасности граждан.