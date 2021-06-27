Ушла из жизни глава ассоциации организаций блокадников Валентина Леоненко

Сегодня на 96-м году ушла из жизни президент Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда Валентина Леоненко.

"Петербург понес тяжелую утрату. Ушла из жизни Валентина Ивановна Леоненко. Выражаю глубокие соболезнования ее родным, близким, друзьям, соратникам, всем, кто был с ней рядом", - говорится в обращении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, опубликованном на сайте администрации города, передает ТАСС.

"Валентина Ивановна свято хранила память о тяжелых блокадных годах, о подвиге поколения, защитившего Родину. По инициативе возглавляемой ею организации изданы десятки томов, посвященных блокаде. Для всех нас Валентина Ивановна останется примером жизненной стойкости, мужества, силы духа, любви к родному городу", - сказал Беглов.

В 1941 году 16-летняя Леоненко работала в военном госпитале. Строила укрепления на Пулковских высотах, рыла траншеи и окопы у Кировского завода. После войны более 50 лет посвятила педагогическому труду. В 1990 году вместе со своими соратниками она создала Международную ассоциацию общественных организаций блокадников, в которую вошли 109 организаций из 65 городов России и 39 городов зарубежных стран.