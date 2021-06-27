В Сочи чествовали лучших выпускников школ

Зимний театр города-курорта Сочи сегодня собрал более 200 выпускников 11-го класса, - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

На торжественный прием "Лестница к успеху" были приглашены выпускники, отличившиеся в учебе, творчестве или спорте - 203 человека были награждены медалями "За особые успехи в учении", которые им будут вручены вместе с аттестатами о среднем общем образовании на школьных выпускных вечерах, когда будут получены результаты всех экзаменов в форме ЕГЭ, передает "АиФ-Юг".

Среди участников торжественного приема были дипломанты и лауреаты конкурсов, конференций и олимпиад всероссийского и международного уровня, а также те, кто сдал выпускные экзамены на 100 баллов.