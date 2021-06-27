Подмосковные огнеборцы тушат лес в Люберецком районе

Сегодня вечером в Люберецком районе недалеко от детского санатория на площади в 0,7 га вспыхнул природный пожар, - сообщил представитель экстренных служб.

"В подмосковных Люберцах вблизи населенного пункта Малаховка случился природный пожар площадью 0,7 га, пострадавших нет", - цитирует собеседника РИА Новости.

В 900 м от очага возгорания находится детский бронхолегочный санаторий №12, в котором сейчас отдыхают 77 детей, их обслуживают 12 сотрудников персонала.

"Пожар тушат с помощью двух вертолетов Ка-32 Московского авиационного центра с ВСУ-5. При возникновении угрозы переходя огня на санаторий детей эвакуируют, на место направлены три автобуса", - добавил представитель МЧС региона.