В Ялте ждут новые подтопления

В Ялте объявлено штормовое предупреждение, ожидаются новые ливни, - сообщила в своем аккаунте в Facebook глава города Янина Павленко.

"Сегодня во второй половине дня и весь день 28-го опять прогнозируются дожди, поднятие уровня воды в реках от 50 см до 1,5 м", сказала она в видеообращении, вновь предложив всем, кто живет в зоне подтопления и в зоне русел рек, переселиться в пункты временного размещения, - передает РИА Новости.

Напомним, накануне в Ялте накануне прошел сильный ливень, выпало 19 мм осадков.