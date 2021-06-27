Турецким пожарным удалось потушить пожар в курортном Мармарисе

Турецкие огнеборцы справились с крупным лесным пожаром в районе популярного турецкого курорта Мармарис, - сообщил представитель главного управления лесного хозяйства Турции.

"Нашим пожарным удалось потушить лесной пожар в районе Ичмелер Мармариса, сейчас ведется работа по ликвидации новых возможных очагов возгорания", - цитирует собеседника РИА Новости.

В огне было уничтожено около 100 га лесного массива. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала авария на трансформаторной подстанции, - сообщает турецкий телеканал NTV.

В тушении пожара участвовали 10 вертолетов и более 40 пожарных машин, погиб один пожарный.