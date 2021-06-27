Как проходила китайская посадка на Марс (ВИДЕО)

Китайское национальное космическое управление (CNSA) в честь столетнего юбилея Коммунистической партии Китая показало видео с посадкой аппарата "Чжужун" на Марсе, видеокадры в YouTube публикует китайское информационное агентство Синьхуа.

На видео видно раскрытие парашюта и передвижение марсохода по поверхности планеты, - передает РИА Новости.

Напомним, китайская миссия "Тяньвэнь-1" была запущена к Марсу 23 июля 2020 года с целью найти возможные признаки жизни, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.

Марсоход "Чжужун" спустился со своей посадочной платформы на поверхность Марса 15 мая, начав исследование Красной планеты.