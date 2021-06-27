Под Брестом аварийно сел вертолет МЧС Беларуси

Сегодня днем в Брестской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-2 авиации министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Белоруссии, - сообщило агентство БелТА со ссылкой на МЧС.

"Сегодня в 14:25 при выполнении работ по авиационному патрулированию лесов возле деревни Черебасово Лунинецкого района Брестской области аварийную посадку совершил вертолет Ми-2 авиации МЧС Беларуси. Командир воздушного судна и летчик-наблюдатель самостоятельно покинули вертолет. По предварительной информации, они не пострадали, однако будут осмотрены медиками", - сообщает ведомство, передает ТАСС.

Вертолет получил механические повреждения, все причины и обстоятельства происшедшего выясняет специальная комиссия.