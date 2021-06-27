Россиянам прочат добровольно-принудительную вакцинацию – СМИ

Аномальная жара, взрывной рост заболеваемости ковидом, а также активное распространение в России агрессивного индийского штамма "Дельта" создает предпосылки для добровольно-принудительной вакцинации наших сограждан, - пишет "Литературная газета".

"В Москве и Санкт-Петербурге "Дельта" выявляется более чем у 90% заразившихся, так что День медицинского работника, прошедший в прошлую субботу, многие врачи вынуждены были встречать либо за изучением новых мутаций, либо у больничных коек, либо на вызовах. Мы создали несколько отличных вакцин, но по темпам вакцинации мы на 13-м месте. В лидерах Китай, там сделано уже 1 млрд 29 млн прививок. Более 43% населения так или иначе защищено. В следующих за Поднебесной США – 326 млн, 53% населения. По количеству прививок нас обогнали не только благополучные европейские страны, но и Индонезия. На 21 июня там вакцинировалось 35,3 млн человек, у нас – 35,2 млн. В Великобритании иммунизировано 63,2% населения, в Канаде 66,5%, в Италии 52%, в Германии 50,4%. У нас – 13,6%", - пишет издание.

Высокоэффективные и безопасные вакцины есть, их производство, несмотря на разрушенную в девяностые фармацевтическую промышленность, налажено, развернуты прививочные пункты развернуты. Почему же мы туда не идем? – задается вопросом автор публикации.

Мы, убаюканные пиарщиками, поверили в то, что третья волна обойдет Россию стороной. Конечно, хватает и мракобесия, но, к примеру, китайская вакцина, несмотря на гораздо более низкую эффективность, уже одобрена ВОЗ для экстренного применения, а наша – нет, хотя заявка была подана в конце октября прошлого года. ВОЗ считает, что мы должны были предоставить еще целый ряд протоколов исследований. Знали ли мы о правилах этой международной организации? Наверно, да. Почему же сразу не предоставили? Исследования не проводились или по чиновничьему недогляду их в пакет просто не вложили?

Медицинские чиновники и политики убеждают нас носить маски и соблюдать дистанцию, а сами, демонстрируя свое презрение к вирусу (или к нам?), в залах заседаний и телестудиях часто не соблюдают ни того ни другого. И костят ВОЗ и ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств), никак не регистрирующих нашу вакцину.

Врачи, как ни странно, отнюдь не в передовиках прививочной кампании. Боятся побочных эффектов, не верят в эффективность вакцин? Или, что не исключено, все фаталисты и уверены, что раньше смерти не помрут?

Билборды на остановках, рекламные заставки на телевидении никого не убеждают. Действия властей тоже часто ставят в тупик. Дважды объявляли выходные, но - на усмотрение работодателей. Продлили ограничения, но по сути на пике пандемии решили открыть воздушное сообщение с Турцией и целым рядом других стран, в том числе европейских, тогда как Европа обсуждает введение куар-кодов для путешественников, привитых вакцинами, сертифицированными в ВОЗ или ЕМА. Ни "Спутник V", ни другие наши препараты там до сих пор не зарегистрированы.

Несколько дней подряд количество заразившихся в России превышает 17 тысяч. В Москве 18 и 19 июня был установлен абсолютный рекорд – свыше 9 тысяч за сутки. Вернулись уже позабытые было ограничения и появились новые. Плановую помощь в больницах, кроме экстренной госпитализации и случаев, когда прививка пациенту противопоказана, будут оказывать только вакцинированным.

Похожие меры приняты и в других регионах. В одиннадцати регионах обязательной становится вакцинация для 60 процентов работников сферы услуг. Похоже, не мытьем так катаньем привиться нас все-таки заставят. Иначе вожделенный популяционный иммунитет не будет достигнут никогда, - пишет автор публикации.