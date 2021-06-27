Погода в Москве поставила второй за день рекорд

Специалисты Гидрометцентра России сегодня зафиксировали в столице еще один температурный рекорд за день: температура воздуха в Москве превысила прежний рекорд на 1,6 градуса и достигла 33,6 градусов тепла, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Зафиксирована температура 33,6 градуса, выше уже не будет", - заверил Вильфанд, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сегодня в столице уже был побит один температурный рекорд: несмотря на то, что обычно рекорды фиксируются в период с 14 до 16 часов, сегодня уже в 11 часов столбики термометров показали 32,2 градуса.