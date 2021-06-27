Иран будет экспортировать свою вакцину

Иран не только наладит полный цикл производства собственной антикоронавирусной вакцины, обеспечив ею страну, но и он станет одним из ее экспортеров, - сообщил директор Иранского Института имени Пастера Алиреза Биглари.

"Ожидается, что не только на следующие месяцы сделается общая вакцинация от коронавируса, но и Иран сможет экспортировать собственные вакцины", отметил он, напомнив, что иранская вакцина от туберкулеза "БЦЖ", которая также была создана иранским институтом имени Пастера, спасла жизнь миллионов людей в других странах, передает ИРНА.

Третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса Института Пастора в Иране и Института Финли на Кубе при Исфаханском университете медицинских наук началась 26 апреля, ее первую дозу в Исфахане, Баболе, Бендер-Аббасе, Занджане, Сари, Кермане, Хамедане и Йезде получили 24 тыс добровольцев.