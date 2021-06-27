Казанская молодежь устроила массовую ночную драку

Минувшей ночью между молодыми людьми в столице Татарстана произошел конфликт, закончившийся массовой дракой с участием 10-15 человек, - сообщили в управлении МВД России по Казани.

"В ночь на 27 июня в Казани на перекрестке улиц Габдуллы Тукая и Галиаскара Камала между группой молодых людей произошел конфликт, переросший в потасовку", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал большую часть участников конфликта и доставил их в казанский отдел полиции "Япеева". Сейчас проводятся мероприятия по задержанию оставшихся участников потасовки, а также устанавливаются причины конфликта, - говорится в сообщении.