Прошедшая неделя стала рекордной для России по числу смертей от коронавируса

Только за прошедшую неделю коронавирус унес жизни 3 921 россиян - число умерших из-за коронавирусной инфекции оказалось максимальным с начала эпидемии.

Количество выявленных случаев заражения в стране возросло почти на четверть, а число тех россиян, кто болеет прямо сейчас, достигло максимума с конца февраля. Так, с 21 по 27 июня штаб сообщил о 134 465 заразившихся против 108 139 неделей ранее (рост на 24,3%). Это максимум с января 2021 года, - передает ТАСС.

Всего в стране заразился 5 451 291 человек, или более 3,7% жителей, а показатель заболеваемости достиг 13,1 случая в сутки на каждые 100 тыс жителей - максимума с 29 января. Неделю назад он был равен 10,6.

Коэффициент распространения коронавируса, по подсчетам ТАСС, уже три недели подряд держится выше единицы, что означает нарастание эпидемического процесса, - говорится в сообщении.