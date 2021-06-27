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В кубанском Южненском сельском поселении из-за подтоплений введен режим ЧС

В кубанском Южненском сельском поселении из-за подтоплений введен режим ЧС

Власти Кубани были вынуждены ввести режим ЧС в Южненском сельском поселении Белореченского района Кубани после подтопления 21 дома, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"Накануне вечером после продолжительных осадков произошло подтопление низменных участков и прилегающих территорий к реке Чибрик. В зону подтопления попали 150 придомовых участков, в 21 дом поступила вода. На территории Южненского сельского поселения введен режим ЧС", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Сегодня утром река вернулась в русло, подтопленными остаются пять придомовых территорий, продолжается откачка воды, - добавляется в релизе.

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