В кубанском Южненском сельском поселении из-за подтоплений введен режим ЧС

Власти Кубани были вынуждены ввести режим ЧС в Южненском сельском поселении Белореченского района Кубани после подтопления 21 дома, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"Накануне вечером после продолжительных осадков произошло подтопление низменных участков и прилегающих территорий к реке Чибрик. В зону подтопления попали 150 придомовых участков, в 21 дом поступила вода. На территории Южненского сельского поселения введен режим ЧС", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Сегодня утром река вернулась в русло, подтопленными остаются пять придомовых территорий, продолжается откачка воды, - добавляется в релизе.