Валентина Матвиенко с группой сенаторов совершает визит в Казахстан

Впервые с начала пандемии нового коронавируса Делегация Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко посетит Казахстан с официальным двухдневным визитом, - сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

"Я очень рада, что мы его совершаем в Казахстан. Личные встречи позволят детально обсудить все актуальные вопросы как двусторонней повестки, так и текущей международной ситуации", - отметила Матвиенко, цитирует ее ТАСС.

В программе поездки - встречи с руководством Казахстана и парламентариями страны, в том числе с председателем Сената (верхней палаты) парламента Мауленом Ашимбаевым и с председателем Мажилиса (нижней палаты) парламента Нурланом Нигматулиным. Также запланирована встреча с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, - рассказали в пресс-службе.

Также председатель СФ примет участие в расширенном заседании комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом парламента Казахстана с участием членов комитетов СФ по международным делам и по обороне и безопасности и комитета Сената парламента Казахстан по международным отношениям, обороне и безопасности.

В составе делегации Совета Федерации вошли первый заместитель председателя СФ, сопредседатель от российской части комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом парламента Республики Казахстан Андрей Яцкин, заместитель председателя СФ Константин Косачев, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и другие сенаторы.