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Скорая попала в аварию в Симферополе, есть пострадавшие

Скорая попала в аварию в Симферополе, есть пострадавшие

Сегодня в Симферополе попала в ДТП карета скорой помощи: пострадали четыре человека - водитель, фельдшер, пациент и родственник пациента, - сообщили в пресс-службе МВД.

Авария произошла на перекрестке: автомобиль скорой ехал с включенными сигналами на красный свет, когда на перекресток под зеленый сигнал светофора выехала KIA. Всех пострадавших доставили в больницу, - передает "АиФ-Крым".

На месте ДТП работает полиция, она проводит проверку по факту ДТП, - гворится в сообщении. 

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Вестник Кавказа

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