Путин встретится в Москве с выпускниками военных вузов

В понедельник, 28 июня, президент России Владимир Путин проведет в Кремле встречу с выпускниками 18 военных вузов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

В мероприятии примут участие выпускники военных организаций организаций высшего образования Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии.

Приглашения на встречу с главой государства, которая пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, получили 400 выпускников военных вузов, окончившие обучение с отличием и золотой медалью, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений.