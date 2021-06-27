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Правительство России разработает программу содействия занятости молодежи

Правительство России разработает программу содействия занятости молодежи

Правительство России до 1 октября разработает программу содействия занятости молодежи. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ: а) обеспечить разработку и реализацию долгосрочной программы содействия занятости молодежи, предусмотрев в этой программе меры, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность", - говорится в тексте поручений по итогу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В постановлении также отмечается, что особое внимание необходимо обратить на содействие занятости российских граждан в возрасте до 24 лет.

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Вестник Кавказа

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