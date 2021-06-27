Москвичей предупредили об опасной жаре

В понедельник, 28 июня, в Москве ожидается опасная для здоровья человека жара. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, воздух в первый рабочий день недели прогреется до 30-32 градусов

Метеоролог подчеркнул, что такая температура будет в первой половине дня, а к вечеру она немного понизится.

Напомним, на этой неделе в Москве было установлено несколько температурных рекордов. По прогнозам синоптиков, в понедельник жара также может достичь рекордных отметок.