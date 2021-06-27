Крупный лесной пожар в Турции унес жизнь пожарного

При тушении крупного лесного пожара в районе популярного курорта Мармарис погиб по меньшей мере один пожарный. Об этом сообщили в главном управлении лесного хозяйства Турции.

Работы по тушению пожара продолжаются. В них принимают участие 10 вертолетов и 40 пожарных машин, передает РИА Новости.

Как отмечается, что лесной пожар вспыхнул сегодня утром. Из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды огонь быстро распространился на значительную площадь.