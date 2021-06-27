Ильхам Алиев: Азербайджан предоставил Армении шанс, но Ереван не воспользовался им

В субботу, 26 июня, в Азербайджане отмечался государственный праздник – День вооруженных сил. По этому случаю президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев провел встречу во дворце "Гюлистан" с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии.

Глава государств обратился к собравшимся с речью.

"Каждый год 26 июня на встречах с военнослужащими я говорил, что настанет день, когда мы вернемся на родные земли, восстановим территориальную целостность. Я говорил, что если это не представится возможным путем переговоров, то мы решим вопрос военным путем. Так и случилось. Многолетние переговоры оказались безрезультатными, и Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность, историческую справедливость, международное право на поле боя", - заявил президент Азербайджана.

"Каждый год, отмечая этот праздник, мы давали себе слово любой ценой освободить родные земли от захватчиков. Сегодня с чувством гордости могу сказать, что мы отмечаем День Вооруженных сил как победоносная армия, как народ-победитель. Это – историческое достижение. В многовековой истории азербайджанского народа не было настолько яркой Победы. Мобилизовав все силы, мы нанесли врагу сокрушительные удары, одержали Победу, восстановили историческую справедливость и территориальную целостность страны", - поведал он.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан долго готовился, чтобы приблизить этот день. "Увидев, что нормы и принципы международного права в мире грубо нарушаются, что постановления и резолюции ведущих международных организаций игнорируются, что захватническая Армения становится все более необузданной, не желает покинуть наши земли, то, конечно, мы должны были готовиться еще более серьезно. Эта подготовка должна была быть всесторонней. Мы подходили к этой работе и определяли ее в рамках единой концепции", - уточнил глава государства.

Он обратил внимание на то, что Первая Карабахская война была для Азербайджана большой национальной трагедией. "Одновременно это привело к большому гуманитарному бедствию, так как в то время население Азербайджана составляло восемь миллионов, из которых один миллион вынужден был жить в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Наша экономика, можно сказать, полностью была развалена, промышленный потенциал уничтожен, об экономическом развитии не было и речи. Это большое гуманитарное бедствие, конечно, поставило нашу страну на край пропасти", - поведал Ильхам Алиев.

Он напомнил, что в те дни азербайджанский народ, проявив мудрость, обратился к Гейдару Алиеву и пригласил его к власти. "После его прихода к власти дела в Азербайджане пошли в позитивном направлении. В том числе были предприняты основательные шаги, проведены реформы в области армейского строительства, именно в те годы началось строительство регулярной армии", - отметил президент Азербайджана.

Глава государства указал на то, что Азербайджану также необходимо было добиться успеха в международной плоскости. "В последние годы ведущие международные организации приняли постановления и резолюции, поддерживающие нашу позицию. До войны я неоднократно высказывался по этому поводу, стараясь довести до граждан мысль о том, что это – один из основных факторов для урегулирования конфликта, так как нам следовало доказать, что международное право на нашей стороне. Мы должны были доказать, что Нагорный Карабах является исконной азербайджанской землей. Почему необходимо было доказать это? Потому, что Армения и ее зарубежные покровители, армянское лобби, рисовали совершенно искаженную картину, связанную с ситуацией. К сожалению, проармянские силы, зарубежные покровители Армении пытались превратить эту фальшивую реальность в правду. Наши же возможности были крайне ограничены", - рассказал Ильхам Алиев.

Он добавил, что стоявшая перед Азербайджаном важнейшая задача заключалась в доведении до мировой общественности реальной ситуации в международной плоскости, в принятии постановлений влиятельных международных организаций. "Так оно и случилось. Ведущие международные организации – ООН, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, даже всегда отличающийся несправедливым отношением к нам Европейский парламент, Совет Европы вынуждены были принять постановления и резолюции, отражающие реальность, отвечающие нашим интересам. Это была международная сторона вопроса. Кроме того, нам необходимо было упрочить наши связи в двустороннем формате. Посмотрите, насколько увеличилось число наших друзей в последние годы. Сегодня число стран, желающих наладить более близкие связи с Азербайджаном, неуклонно растет, Вторая Карабахская война еще раз подтвердила это. Армения, можно сказать, находилась в полностью изолированном положении. Я не говорю сейчас о выступлениях, заявлениях некоторых проармянских внешних кругов. Но в результате нашей неутомимой деятельности в целом, в мире уже сложилось совершенно конкретное и отражающее правду представление о войне", - сказал азербайджанский лидер.

"Я неоднократно говорил, что нормы международного права не действуют. Неоднократно говорил, что крупные государства исполняют выгодные и не исполняют невыгодные для них решения. В противном случае принятые Советом Безопасности ООН резолюции, требующие безотлагательного вывода армянских вооруженных сил с наших земель не остались бы на бумаге в течение 30 лет. Мы убедились в том, что нормы международного права, как будто написаны для небольших стран, не очень сильных стран среднего уровня. Крупные страны могут игнорировать это, и нет никакого механизма исполнения. Конечно, силовой фактор вышел на первый план. За несколько лет до войны я открыто говорил об этом в своих выступлениях: мы должны накопить силу, данный вопрос будет решен за счет силы", - напомнил президент Азербайджана.

Он подчеркнул, что параллельно с этим нам следовало накопить экономическую силу. "Мы хорошо помним начало 1990-х годов. У нас не было средств, казна опустела, инфляция находилась на уровне тысячи процентов, царили массовая безработица и нищета, мы были экономически в зависимом положении. Поэтому достижение экономической независимости являлось одной из важнейших моих задач как президента, и вот уже много лет, как мы обеспечили это. Сегодня мы ни от кого не зависим. Азербайджан занимает одно из ведущих мест в мире по экономическим показателям. Достаточно сказать, что сегодня в развитых странах внешний долг превышает валовой внутренний продукт этих стран. В Азербайджане же внешний долг не составляет даже 20% валового внутреннего продукта. Кроме того, наши валютные резервы в 6 раз превышают внешний долг. Поэтому достижение экономической независимости, причем в сложной геополитической обстановке в период, когда у нас не было особо крупного финансового ресурса, требовало настоящего политического мастерства и дальновидности, и мы добились этого. Вот уже много лет Азербайджан ни от кого не зависит. Напротив, он сам оказывает помощь, Азербайджан является страной донором, в период пандемии он оказал помощь более 30 странам, это – дружественные нам страны. Они тоже, в свою очередь, поддерживают нас", - сообщил глава государства.

При этом он обратил внимание на то, что во время войны некоторые страны, члены Совета Безопасности ООН выдвинули в Совете Безопасности ООН некоторые инициативы, направленные против Азербайджана. "Кто защитил нас? Страны-участницы Движения неприсоединения, представленные в Совете Безопасности ООН. Они защитили нас, и мы благодарны им. Именно благодаря их усилиям антиазербайджанское заявление не было принято. За счет чего мы добились этого?! Конечно, за счет дипломатии, политических связей и экономических возможностей. В последние годы мы оказали и продолжаем оказывать помощь многим странам. Конечно, это навсегда останется в памяти этих стран. В нужный для нас момент мы увидели эту поддержку, и это помогло нам. Поэтому наряду с подготовкой в международной плоскости, шла подготовка и в экономической сфере", - пояснил президент.

Он отметил, что многосторонняя подготовка проводилась и в военной сфере. "Оснащение нашей армии оружием и боеприпасами, - мы добились этого, - а с другой, победа во Второй Карабахской войне продемонстрировали наши возможности всему миру. Как мне сообщили сегодня, в некоторых ведущих западных органах печати, аналитических журналах выдвинута такая мысль, что если бы нам противостояла даже ведущая страна мира, то и у нее не было бы никаких шансов перед нами. То есть, это свидетельствует о том, что сегодня азербайджанская армия входит в число сильных в мировом масштабе. Я неоднократно говорил, как в ходе встреч с военнослужащими, так и на других мероприятиях, что сегодня мы создали настолько мощную армию, что можем решить любую задачу. Так что оснащение нашей армии современной техникой, регулярное проведение учений, усиление боевого потенциала армии, создание военной промышленности и сокращение в определенной степени зависимости от импорта – все это являлось составной частью целенаправленно проводимой нами политики", - заявил Ильхам Алиев, добавив, что подготовка шла и во всех остальных сферах.

"Наши технические возможности в значительной степени возросли, и во Второй Карабахской войне мы еще раз продемонстрировали это. Показали, что любой вопрос может найти решение. Мы мобилизовали имеющуюся у нас технику, и сегодня, в поствоенный период используем эти возможности", - уточнил азербайджанский лидер.

Он сообщил, что в настоящее время Азербайджан начал большую созидательную работу. "Посмотрите, после войны прошло всего 7 месяцев, а сколько мы сделали. Не проведи мы такую подготовку, не смогли бы сделать это. Сколько бы у тебя ни было средств, если нет технических возможностей, кадрового потенциала, своевременно не реализованы инфраструктурные проекты, то не сможешь сделать даже сотой части всего этого. Сегодня проводятся невиданные восстановительные работы. За счет чего? Именно за счет подготовки. Поэтому мы создали сильное государство, в последние годы я неоднократно говорил, и вот жизнь подтвердила мои слова о том, что сегодняшний Азербайджан на протяжении всей истории является самым могущественным Азербайджаном, в своей многовековой истории Азербайджан никогда еще не был так силен как сегодня. Основным фактором в проведении нашей подготовительной работы явилось единство народа и власти. Так как наша политика поддерживается народом, она пользуется большим доверием. Война и ее результаты еще раз убедили азербайджанский народ в том, что эту веру нам даровал азербайджанский народ, так как мы выполнили все, о чем говорили", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Азербайджан предоставил Армении шанс, но армянская сторона им не воспользовалась. "Я неоднократно доводил до азербайджанского народа, что территориальная целостность Азербайджана не является и никогда не будет темой переговоров. Нагорный Карабах – азербайджанская земля, мы должны полностью восстановить нашу территориальную целостность и эта позиция получала поддержку народа, так как иного варианта быть не могло. Наше участие в переговорах, предоставляло Армении шанс, чтобы данный вопрос нашел разрешение без кровопролития. Но Армения, видимо, интерпретировала это иначе. Возможно, считала, что мы колеблемся. Возможно, думала, что мы не станем восстанавливать нашу территориальную целостность. А, может, полагала, что мы смиримся с этой ситуацией. Хотя я неоднократно говорил, что мы никогда не смиримся с этой ситуацией, любой ценой восстановим нашу территориальную целостность", - заметил глава государства.

Он также акцентировал внимание на том, что Армения в ходе переговорного процесса пытались обмануть международных посредников. "Ставила такие условия, которые заведомо были неприемлемы. Я говорил, что мы никогда не позволим, чтобы на нашей исторической земле было создано второе армянское государство. Первое армянское государство создано на нашей исторической земле. Об этом сегодня знает весь мир, знают историки. Я говорил, что если кто-то хочет создать для армян второе государство, то пусть создает его на своей территории, а не на территории Азербайджана. Эта позиция опиралась на историческую справедливость, мы заявляли об этом и предоставляли Армении шанс. Но они не воспользовались этим шансом", - уточнил президент.

Он указал на то, что апрельские бои 2016 года явились сильным ударом по Армении. "После Апрельских боев министр обороны Армении с позором был снят с должности. Многие генералы были сняты. Если они победили, то почему эти люди были сняты с занимаемых должностей? После Апрельских боев мы восстановили село Джоджуг Марджанлы, ставшее первым проявлением "Большого возвращения". Во время открытия построенной в селе Джоджуг Марджанлы аналога Шушинской мечети я сказал, что настанет день, когда мы восстановим в Шуше вот эту мечеть Говхар ага. Апрельские бои не стали для Армении уроком. Спустя два года после этого мы в результате Нахчыванской операции заняли обширную территорию и еще раз продемонстрировали свою силу и профессионализм. И это не послужило уроком. Наконец, Вторая Карабахская война стала таким уроком, что они навсегда запомнят его. Вторая Карабахская война – наша славная история. Она всегда будет жить в душе азербайджанского народа. Это было торжество справедливости, торжество гордости, торжество национального достоинства, торжество непобедимого духа азербайджанского народа. Мобилизовав все силы, мы одержали в этой войне Победу и изгнали врага с наших земель", - рассказал Ильхам Алиев.