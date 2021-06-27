Известный музыкант Ману Делаго приедет в Батуми

Австрийский музыкант и экоактивист Ману Делаго 14 августа выступит в Батуми (Аджария) в парке музыкантов. Такое сообщение распространили организаторы.

Артист посетит Грузию в рамках ReCycling Tour. Цель проекта - распространение знаний об окружающей среде и поощрение "экологически дружественных" туров одновременно с концертами, передает Sputnik Грузия.

Делаго выйдет на сцену вместе с группой, которая называется Manu Delago Handmade. Это универсальный квартет, музыка которого характеризуется заметным динамическим спектром между электронными битами и различными акустическими инструментами - такими как ханг, фагот, скрипка, фортепиано и перкуссия.