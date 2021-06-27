Путин поручил правительству оказать помощь Катару в организации ЧМ-2022

Правительство России при участии администрации президента окажет содействие заинтересованным органам и организациям в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году. Об этом говорится в одном из поручений президента РФ Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля по итогам Петербургского международного экономического форума.

Ответственными лицами по этому поручению назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и помощник президента РФ Игорь Левитин. Первый доклад должны предоставить до 1 декабря 2021 года.

Напомним, ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.