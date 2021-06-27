Узбекских чиновников заставят уважать СМИ

Власти Узбекистана спросят с чиновников, препятствующих работе СМИ и устанавливающих для них цензуру – такое поручение дал президент страны Шавкат Мирзиеев.

Узбекский лидер призвал совершенствовать правовые основы профессиональной деятельности журналистов, укреплять диалог между государством и обществом и установить реальный общественный контроль за СМИ.

"Так, в Кодексе об административной ответственности необходимо усилить нормы, предусматривающие ответственность за совершение должностными лицами государственных органов и организаций действий, препятствующих работе средств массовой информации, установление цензуры, незаконное вмешательство в их деятельность, давление на сотрудников редакций, незаконное изъятие у них материалов и необходимых технических средств", – отметил он в поздравлении работникам печати и средств массовой информации, передает Podrobno.uz.

Кроме того, президент призвал наряду с практическими мерами поддержки печатных СМИ предусмотреть вопросы более широкого внедрения в сферу механизмов рыночной экономики, а также качественного улучшения содержания и повышения привлекательности изданий.

Напомним, на сегодняшний день в Узбекистане что зарегистрировано 1893 средства массовой информации, при этом треть из них - 638 - это интернет-издания.