Стало известно, сколько депутатских мандатов получит партия Пашиняна

Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" получит в новом парламенте 71 депутатский мандат. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Армении (ЦИК) Тигран Мукучян.

Он также сообщил, что блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" - 29, а блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна - 7, передает ТАСС.

Напомним, ранее ЦИК Армении опубликовал окончательные результаты внеочередных парламентских выборов, согласно которым победила партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", набрав 53,91% голосов (688 761 человек).