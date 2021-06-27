В России начнут прививать от коронавируса иностранных мигрантов

В России организуют вакцинацию от коронавируса COVID-19 иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Россию на работу. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обеспечить для профилактики новой коронавирусной инфекции возможность вакцинации на возмездной основе иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ", - сказано в постановлении главы государства.

Доклад по нему Путин ожидает получить до 30 июня.

Помимо этого, президент поручил до 15 июля организовать вакцинацию от COVID-19 в России иностранных мигрантов. В частности, поручено определить источники финансирования для этого.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 180 млн, из них более 3,9 млн человек скончались. В России выявлены 5 451 291 случаев заражения.