ЦИК Армении представил окончательные результаты выборов в парламент

Центральная избирательная комиссия Армении (ЦИК) опубликовала окончательные результаты внеочередных парламентских выборов, согласно которым победила партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", набрав 53,91% голосов (688 761 человек).

Второе место занял блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна (21,9% голосов, или 269 481 человек), а третье - блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна (5,22% голосов, или 66 650 человек).

Напомним, внеочередные выборы в парламент Армении состоялись 20 июня.