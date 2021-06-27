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Долина поборола COVID-19

Долина поборола COVID-19

Певица Лариса Долина вылечилась от коронавируса COVID-19. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам артистки, она получила отрицательный результат теста. "Спешу сообщить, что результат вчерашнего повторного теста отрицательный, мы выкарабкались!", – сообщила Долина.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 180 млн, из них более 3,9 млн человек скончались.

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