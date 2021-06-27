Москвичей попросили быть внимательными из-за грозы с дождем

Жителей Москвы призвали быть внимательными на улице из-за ожидающейся сегодня непогоды. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня 27 июня в столице местами ожидается гроза с дождем, возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

"Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - сказано в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Москве было установлено несколько температурных рекордов. По прогнозам синоптиков, в понедельник жара также может достичь рекордных отметок.