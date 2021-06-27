В Москве обновлен рекорд по количеству смертей из-за COVID-19 за сутки

В Москве за последние 24 часа от коронавируса COVID-19 умерли 114 человек. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Это максимум за все время пандемии. Всего в городе умерли 22 086 человек (1,65% заболевших).

За минувшие сутки в Москве зарегистрировано 6 723 новых случаев заражения, 4018 пациентов были выписаны по выздоровлению.

С начала пандемии COVID-19 в столице выявили у 1 338 937 человек, справились с болезнью 1 143 858 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 180 млн, из них более 3,9 млн человек скончались.