Новая скоростная дорога свяжет Тбилиси и Сагареджо

Департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии объявил тендер на строительство новой скоростной автомагистрали - Тбилиси-Сагареджо (Кахети). Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В нем говорится, что данный участок отличается высокой интенсивностью движения. На нем проложат четырехполосную асфальтобетонную дорогу протяженностью 35,2 км, передает "Sputnik Грузия".

Трассу построят на средства из госбюджета. Дорога была спроектирована высококвалифицированными австралийскими и американскими компаниями при финансовой поддержке Всемирного банка.