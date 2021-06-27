Иран отказался передавать МАГАТЭ информацию со своих ядерных объектов

Cпикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф заявил в интервью телеканалу Al-Hadath, что Исламская Республика больше не будет передавать Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) информацию со своих ядерных объектов.

"Соглашение с МАГАТЭ закончилось, и мы не будем передавать какие-либо данные и информацию с камер наблюдения на ядерных объектах", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 23 февраля 2021 года МАГАТЭ и Иран достигли соглашения о продлении на три месяца временной технической договоренности о мониторинге на ядерных объектах страны. В конце мая стороны продлили договоренность о мониторинге до 24 июня. В пятницу в МАГАТЭ заявили, что Иран должен немедленно дать ответ по вопросу продления технической договоренности о мониторинге на иранских ядерных объектах. По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, продолжение сбора данных о деятельности Ирана в ядерной области является жизненно важным.