Коронавирус в России выявлен еще у 20 538 человек

В России за минувшие сутки было выявлено 20 538 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общее число заражения COVID-19 в России составляет 5 451 291. Умерли за все время 133 282 человека, вылечились – 4 956 714. За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 12 728 человек, умерли – 599.

Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 6723, Московской области – 2608, Санкт-Петербурге – 1298, Нижегородской области – 334, в Республике Бурятия – 305, в Воронежской области – 258, в Крыму – 258, в Ростовской области – 165, в Брянской области – 277, в Свердловской области – 249, в Забайкальском крае – 234, в Архангельской области – 216.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Дагестан. За последние 24 часа в регионе зарегистрированы 127 новых случаев заражения. В Ставропольском крае выявили 126 случаев, в Кабардино-Балкарии – 32, в Чечне – 32, в Ингушетии – 21, в Карачаево-Черкесии – 21, в Северной Осетии – 16.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 178 млн, из них более 3,8 млн человек скончались.