Трамп оценил свои отношения с Путиным

Бывший президент США в Дональд Трамп считает, что у него были конструктивные отношения с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на американские санкции, затронувшие газопровод "Северный поток-2". Об этом он заявил на своем первом митинге после ухода из Белого дома

"Я остановил этот газопровод, ввел санкции. И у меня были хорошие отношения с Путиным", - заметил экс-глава государства.

При этом он подчеркнул, что нынешний президент США Джо Байден ведет американскую экономику и страну к разрухе. "Байден остановил американский газопровод Keystone XL, лишил американцев 48 тыс рабочих мест, зато одобрил российский газопровод в Европе. Великолепно", - цитирует Трампа ТАСС.

Он также обратил внимание на то, что у него были замечательные отношения с председателем Китая Си Цзиньпином, пока коронавирус COVID-19 не нанес по нам удар.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 180 млн, из них более 3,9 млн человек скончались.